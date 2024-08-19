舊鞋救命國際基督關懷協會推動向民眾募集舊鞋送往東非，今（19）日舉辦舊鞋救命國際基督關懷協會十週年特展活動啟動儀式，新北市環保局副局長朱益君出席，肯定協會落實資源永續循環及人道救援的努力，並代表環保局捐出活動首雙愛心舊鞋。

舊鞋救命國際基督關懷協會創辦人楊右任表示，非洲一些資源貧乏的地區，居民因無鞋可穿，長期受沙蚤侵害，最好的解決方式就是穿上鞋子、保護雙腳、遠離沙蚤，十年來，舊鞋救命的足跡已遍及超過12個非洲國家，惠及超過300萬人。

楊右任說，今年9月7日至8日將在台北市圓山花博園區舉辦「舊鞋。拾現改變」十周年特展，透過特展讓民眾知道，舊鞋救命在非洲大陸這十年的努力，歡迎民眾攜家帶眷前來參觀。

朱益君表示，舊鞋救命協會的活動精神與環保局長期推動的「幸福小站」餘裕物資媒合平台理念相同，本次環保局與台北文華東方酒店及在台非洲學生合作，號召民眾共同捐出100雙鞋子及其背後的故事，提供舊鞋救命十周年特展活動展出，延續資源循環及公益精神。