經歷上周多項經濟數據公布後，本周美股投資人主要聚焦21日公布的聯準會最新會議紀要及主席鮑爾23日在傑克森洞央行年會的演說，市場高度關注今年聯準會降息步調，美股四大指數19日漲跌互見，台指期夜盤小漲37點，暫報22,398點。

全球各地央行行長及經濟學家齊聚一堂的傑克森洞全球央行年會即將展開，鮑爾將於台灣時間23日晚間發表主題演講，投資人關注其能否給予9月降息明確信號，以及是否為後續降息步調鋪路。

期交所內商品普遍呈現小漲態勢，小臺指期上漲39點、微臺指小漲39點、電子期貨小漲1.45點、小電子期上漲1.2點、半導體30期貨上漲13點；美股台積電ADR開盤小幅下跌，台積電期貨夜盤則小跌1元，報969元。

國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品也漲跌分歧，美國道瓊期貨、美國標普500期貨分別上漲84點、0.75點，美國那斯達克100期貨、費城半導體期貨則是小跌5點及10.5點，英國富時100期貨則上漲37點，暫報8,358點。

商品期貨則是全數走弱，黃金US期、台幣黃金期、布蘭特原油期貨分別下跌7.6點、41點、11.5點。

元富期貨表示，台指沿著5日均線向上走升，不過近日量能漸漸萎縮，顯示高檔追價力道不足，不利於挑戰季線關卡，短線上可能會造成部分賣壓，因此在站穩季線之前，短線預期於季線附近震盪整理。