台灣半導體「護國神山」台積電近年開始在美國設廠，「變成美積電」的熱議不斷。美國共和黨總統候選人川普日前拋出台灣保護費說，也引發討論。前立委郭正亮指出，川普若當選，一定會叫台積電2奈米、1奈米都去美國生產，屆時這個壓力會非常大。此外美國還有最後一招，就是讓台積電改註冊，變成美國公司。台積電的董事，美國人加英國人已接近3分之2，最大股東飛利浦、花旗銀行、中東主權基金都樂見這結果。

郭正亮19日在《亮點交鋒》節目提到，美國現在當然是希望，台積電趕快把尖端製程趕快都移到外國去。個人認為如果川普當選，一定會使盡壓力，叫台積電2奈米、1奈米都去美國生產。到時候用什麼條件不知道，可是這個壓力會非常非常大！

「到時候還會放一些流言，說台灣電力供應不穩定啊...等等等。」郭正亮強調，另外一個就是，美國還有最後一招，自己也在另外的地方講過：台積電可以改註冊在美國，變成美國公司！那這個要有一些金融操作。

「你去看現在台積電的董事，美國人加英國人，他已經過半了，已經接近3分之2了！」郭正亮指出，所以他要做重大決議是有可能的，可是這個需要很大的金融操作。簡單講就是把台積電在台灣的資產，變成美國公司的資產。

郭正亮直言，這樣即使發生兩岸的戰爭，大陸也不能夠沒收，因為那已經變成美國公司的資產。「你說這個可不可能？當然有可能啊！你去看他現在最大股東是誰嘛？飛利浦、花旗銀行、中東主權基金，這些我看...他們都樂見這樣的結果！」

郭正亮表示，不然到時候，萬一台灣沒保住，中國大陸要沒收台積電，那你怎麼辦？「我是覺得時間還沒到啦。」可是包括各式各樣的，包括希望你外移到美國，尤其是先端製程、最先端的，還有改註冊成美國公司，以便作產權的保護，這一些都是有可能的。