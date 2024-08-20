周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲3.14點或0.61%，為514.59點。歐洲在上周大漲，漲幅為近三個月新高。

在8月2日大崩跌之後，目前指數強勢站上500點，並收復了近期大部分失土。

周一主要地區股市都走高，德國、法國、義大利、西班牙股市都上漲在0.5%至1.4%之間。

追蹤強勢金屬價格，礦業股升2%。同時零售股也上漲，線上時尚零售商Zalando和英國體育用品零售商JD Sports領漲。

軍工股普遍下滑。此前有新聞報導指出，由於預算限制，德國將限制對烏克蘭的軍事援助。

萊茵金屬、BAE系統、瑞典的Saab、達利斯(Thales)、李奧納多(Leonardo)、德國的Hensoldt和Renk都下跌在0.8%至5.4%之間。

投資人等待重要經濟數據的公布，包括歐元區通膨和PMI，美國PMI和每周請領失業救濟人數。

本周焦點是美國Jackson Hole舉行的全球央行年會，聯準會主席鮑爾預計周五發表演講，並可能提供貨幣政策路徑的線索。

美國銀行分析師說，對鮑爾來說，最簡單的就是重複他7月的訊息。預計7月FOMC說法的演進，將暗示委員會「非常接近」或「接近」可能實施寬鬆政策。

在個別股票方面，芬蘭採礦設備製造商美卓(Metso)收盤上漲3.7%；在新聞報導之後，該公司出面澄清，沒有合併瑞典競爭對手Sandvik旗下採礦設備業務的計畫。

英國房屋建商Barratt和Redrow分別上漲3.4%和4.5%，此前監管單位放棄了較嚴格的收購條件，以便前者在本周能合法完成後者的收購。