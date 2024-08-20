周二香港恆生綜合指數早段暫跌28點或0.2%，為17540點。國企股(H股)指數跌0.2%。科技指數跌0.3%。
網路科技股漲跌不一，騰訊和阿里明顯走弱，百度和網易則上漲。
京東在連兩天大漲之後，目前再漲1.1%，京東健康也升超過1%。
汽車股和黃金股維持強勢。蔚來和理想升逾2%；靈寶黃金漲近2%。
富力地產升逾1%，該公司公布，全資子公司富力香港收到清盤申請，將等候法院審理。
美股周一收盤上揚，市場預計聯準會主席鮑爾本周五在全球央行年會，將發表鴿派言論。美元走勢持續向下，金價維持在高檔，油價則受壓。港股在連漲兩天之後，週二高開92點。
周二香港恆生綜合指數早段暫跌28點或0.2%，為17540點。國企股(H股)指數跌0.2%。科技指數跌0.3%。
網路科技股漲跌不一，騰訊和阿里明顯走弱，百度和網易則上漲。
京東在連兩天大漲之後，目前再漲1.1%，京東健康也升超過1%。
汽車股和黃金股維持強勢。蔚來和理想升逾2%；靈寶黃金漲近2%。
富力地產升逾1%，該公司公布，全資子公司富力香港收到清盤申請，將等候法院審理。
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