周二香港恆生綜合指數早段暫跌28點或0.2%，為17540點。國企股(H股)指數跌0.2%。科技指數跌0.3%。

網路科技股漲跌不一，騰訊和阿里明顯走弱，百度和網易則上漲。

京東在連兩天大漲之後，目前再漲1.1%，京東健康也升超過1%。

汽車股和黃金股維持強勢。蔚來和理想升逾2%；靈寶黃金漲近2%。

富力地產升逾1%，該公司公布，全資子公司富力香港收到清盤申請，將等候法院審理。