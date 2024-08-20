洋基工程2024年上半年合併營收61.85億元、年減23.65％，為同期第三高。營業利益10.24億元、年減6.8％，創同期次高。稅後淨利8.15億元、年減8.19％，仍創同期次高，每股盈餘7.77元。毛利率、營益率升至20.36％、16.57％，雙創同期新高。

洋基工程發言人程志豪指出，上半年營運表現略低於預期，主要受原物料、工班到位時間及天候、人員休假等因素影響，部分專案工程進度遞延，使營收認列時程延後。不過，在公司進行原物料管控、營運管理優化顯現下，毛利率升至歷年高點。

洋基工程董事長劉士源表示，上半年營收略低於預期，主因一個約30多億元的專案工程進度遞延，若能如期認列將與去年同期相當。展望後市，隨著遞延專案完成認列，預期下半年營運將較上半年顯著提升，全年營收估較去年略減個位數百分比，但將力拚獲利持平去年。

劉士源指出，洋基工程過去在手訂單高峰多落在200億元上下，隨著公司將市場擴及泰國、發展到民生商業領域，截至13日在手訂單金額已進一步推升至約350億元、再創歷史新高，逐步挹注下半年及明年營收表現可期。

洋基工程指出，半導體產業貢獻洋基工程上半年營收逾5成，且在晶圓代工業先進封裝工程市占率達逾8成。隨著晶圓代工業者因應市場需求持續擴增先進封裝產能，劉士源看好未來幾年可望進一步推升在手訂單規模。

此外，隨著科技業轉向東南亞布局，洋基工程去年成立泰國子公司，目前接獲4個專案，上半年海外營收貢獻約近3成。隨著各雲端業者積極建置數據中心、PCB業者前進泰國設廠，洋基工程樂觀看待東協未來發展空間，並持續觀察各國稅務狀況，評估進軍馬來西亞可行性。