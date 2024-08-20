一名經常在基隆火車站南站出沒的余姓街友，因不滿路人葉男的孩子嬉笑聲兒大聲喝斥，隨後與葉男爭執，竟開口罵人還恐嚇；此外，余男因不滿另一位李姓街友酒後曾對他嗆聲，竟趁李男不注意持傘骨猛打李男頭部致傷，兩案分別遭檢方起訴。經基隆地方法院審理，余男雖均承認犯行，但並未和葉男、李男和解，最終法官依刑法恐嚇及傷害罪，判處余男應執行有期徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。

基隆地院判決指出，余姓男子日前於基隆火車站南站時，因不滿葉姓夫婦帶來散步的孩童嬉戲聲太大，當場出言喝斥，因此與葉姓夫婦發生口角。據了解，過程中余男竟髒話連篇，還說「改天抄到你家，一定叫你跪著」等話。葉男事後控訴余男公然侮辱及恐嚇，經檢方偵查後，起訴余男。

此外，同樣於火車站南站出沒的李姓街友，曾酒後對余男嗆聲，讓他心懷不滿，於今年6月14日凌晨1點42分，趁李在南站1樓與其他街友席地飲酒時，竟雙手持長棍棒，毆打坐在地面的李男5下，造成李的頭部出現撕裂傷。檢察官偵查後，再依傷害罪嫌起訴余男。

法院審理時，余男雖對檢方起認的2案都罪，但在攻擊李男部分，余男稱當時酒醉，可能意識不太清楚才會打人。另外強調他是拿雨傘骨架，並非棍棒，請求法官從輕量刑，給他自新機會。

法官審理認為，余男僅因幼兒嬉戲聲即心生不悅，用言語辱罵及恐嚇葉男，同時觸犯恐嚇危害安全罪及公然侮辱罪，為想像競合犯，從重依恐嚇危害安全罪處刑。此外，余男和李男同為街友，兩人本應保持友好交往，余男竟因對方酒後言語不佳，心生氣憤，持質地頗為堅硬的雨傘骨架打傷李男，行為可議。

法官審酌雖然余男坦承犯行，但至今並未與葉男、李男達成和解及取得原諒。後考量余男犯罪動機、手段及所生傷害，暨自述獨居，經濟狀況貧困，二專畢業等情狀，觸犯恐嚇危害安全罪部分判刑3月，觸犯傷害罪則判刑5月，合併應執行6月，如易科罰金，以1千元折算1日，仍可上訴。