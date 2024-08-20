天主教中華聖母基金會承辦偏鄉課輔班，進而發現課輔班的孩子長期缺乏陪伴，容易對各種事物提不起興趣，今（20日）到朴子課輔班擔任「一日講師」的南華大學傳播學系學生林建廷，特地帶來球蟒、蚺蛇、蠍子等爬蟲及節肢動物扮演助教，小朋友們有的驚喜、有的尖叫，教室氣氛瞬間沸騰起來。

到朴子課輔班擔任「一日講師」的南華大學傳播學系學生林建廷，特地帶來球蟒、蚺蛇、蠍子等爬蟲及節肢動物扮演助教，教室氣氛瞬間沸騰起來。（呂妍庭攝）

曾任精忠國小校本課程講師的林建廷，以「蟒撞人生笑蜥蜥」為題，為偏鄉課輔班展開一場特別的講座，白化球蟒、白化紅尾蚺、豬鼻蛇、原色紅尾蚺、藍舌蜥、豹紋守宮、雨林蠍子、鬆獅蜥屬等爬蟲、節肢動物在桌面一字排開，還有蛇皮和動物們的食物，朴子課輔班孩童個個瞪大眼睛，「這是蜥蜴嗎？」、「我沒看過蠍子呢！」、「太恐怖了吧！」、「好可愛喔！」七嘴八舌的討論起來，對課程進行展現超越以往的熱情與興趣。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，暑假是多數孩子們享受著與家人共度的快樂時光，但根據基金會偏鄉課輔服務調查顯示，在課輔班有高達9成的主要照顧者無法負擔照顧壓力而把孩子送到課輔班。而這些孩子們的家庭背景也讓人心疼，課輔班有4成為單親家庭、3成為隔代教養，其中有近3成的主要照顧者無法勝任指導課業，近4成孩子不會打理自己，超過1成的孩子無法落實身體清潔。

小朋友對爬蟲、節肢動物有的好奇，有的害怕。（呂妍庭攝）

在這樣的成長背景下，社工觀察到，課輔班長期缺少陪伴的孩子容易缺乏自信、無法正確表達，為了提升學童學習的興趣，課輔班特別邀請林建廷帶著他的寵物爬蟲動物來擔任一日講師，希望藉由接觸珍稀動物的機會，打開學童的心房、震動他們的靈魂。

社工柳足雅表示，缺少陪伴的孩子，容易對各種事物產生退卻，今天的爬蟲動物課程，講師引導孩童看見生命的獨特與珍貴，希望能為孩子帶來正面的啟發。

天主教中華聖母基金會於嘉義朴子、鹿草地區成立偏鄉課輔班，服務10年來，陪伴超過800位孩子度過生命陰雨天，為當地孩子提供愛的學習堡壘，黎世宏呼籲社會大眾一起支持偏鄉課輔班，用聆聽與同理陪伴偏鄉孩子安心長大。