累計今年上半年經常帳順差514.9億美元，金融帳淨流出435.9億美元，央行準備資產增加51.3億美元。

央行經研處副處長陳裴紋表示，第二季直接投資淨資產增加65.4億美元，主要是台積電赴美日投資，以及其他科技廠對外直接投資，因而使對外直接投資一舉增加107億美元。

另，外資來台直接投資也增加41.6億美元，則創下史上單季次高。陳裴紋說明，主要是高科技跨國企業及其關聯企業的資金調度狀況更趨熱絡，帶動來台直接投資金額增加。

至於第二季證券投資淨流出130.6億元，主要是國人增持國外債券，第二季對外證券淨投資增加160.5億美元；外資連續三季增持台股下，第二季非居民在台灣證券投資則增加29.9億美元。

經常帳方面，第二季商品貿易順差208.2億美元，罕見年減12.2億美元。陳裴紋指出，觀察海關進出口統計，今年以來出口成長中，主要來自AI相關資通產品部分，但AI設備是全球分工，包括零組件、記憶體等，我國是先進口後組裝再出口；整體而言，出口增加也帶動進口需求，只是進口增額大於出口，導致順差金額較上年同季減少。

另，在出國旅遊暢旺的帶動下，第二季服務收支逆差增為40.6億美元，年增17.7億美元。陳裴紋分析，主要是旅行支出增加，出國人數仍遠遠大於來台人數，旅行收支逆差23.4億美元，創下歷年單季次高紀錄，僅次於去年第三季的27億美元。

國際收支是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易，若商品及服務輸出大於輸入，代表經常帳順差，因國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，代表資金淨流出。由民間部門持有即金融帳淨流出，由貨幣當局持有，即為準備資產增加。