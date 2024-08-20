聯準會主席鮑爾將在傑克森霍爾發表備演講，為本周劃下句點，市場預期鮑爾不會對未來的利率路徑給出明確的指導，但投資人仍期待鮑爾對美國通膨和經濟的最新想法。

凱基期貨表示，技術面觀察，周二台指期沿5日線慣性持續走高，惟目前盤面上方的壓力仍是較大，儘管台指期周二微幅站回季線之上，但指數並未能完全回補8／2的空方缺口，且整體盤勢的量縮態勢並未改變，顯見當前整體市場追價意願仍然相對有限，盤面仍需留意季線有隨時再次遭到跌破的可能性。

後市持續觀察台指期能否隨著周線慣性推升，順勢回補8／2的跳空缺口，否則在盤面在多方缺乏上攻力道下，仍不排除指數有回測或是保持震盪發展的可能性；操作部分，建議在5日線守穩前提下，可嘗試採取少量偏多操作，或待指數站回8／2缺口後再行偏多操作，提防指數震盪。

觀察期交所夜盤的商品報價，微台指跌24、報22,411點；電子期跌0.8點、報1,206.05點；小型電子期跌2點、報1,204.85點；半導體30期跌8、報6,146點；台積電期夜盤跌2元，報971元；台灣50 ETF期平盤、報183.9點。

國外指數期貨、商品期貨部分，美國道瓊期跌22點、報41,004點；標普500期參考價5,632.75點；那斯達克100指數期跌29點、報19,880點；費半指數期跌22點、報5,262.5點；英國富時100指數跌37點、報8,326點；臺幣黃金期漲16點、報9,747點；布蘭特原油期跌23.5點、報2,448.5點。