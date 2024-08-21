美國民主黨全國代表大會於19日通過總統候選人賀錦麗版黨綱，再度納入友台文字，重申民主黨依據《台灣關係法》及「六項保證」等政策指引，堅定承諾維持台海和平與穩定，並確保無任何一方片面改變現狀。國民黨立委李彥秀說，美國早就多次表達「反對任何一方改變現狀，包含台灣獨立」的態度。但賴清德總統急於成為「共主」，常常「政治暴走」，建議賴別因意識形態，而偏聽片段接收資訊。

國民黨立委李彥秀認為，主要目的是與共和黨上個月通過的新黨綱進行區隔，其中有幾個重要的觀察點。第一，在戰略上，將中國大陸視為美國最重大的戰略競爭對手，這也是拜登政府的基本立場。實務上，美中各領域高層互訪與對話逐漸恢復，「去風險化」（de-risking）取代美中完全「脫勾」（decoupling）的方向也逐漸明確。

李彥秀表示，第二觀察點，在貿易上，賀錦麗新黨綱抨擊川普加徵關稅對美國家庭造成的衝擊，民主黨也會持續發展近岸外包（near-shoring）以及友岸外包（friend-shoring）在全球化與貿易壁壘間取得平衡

她接著分析，第三，在兩岸問題上，賀錦麗的立場將更為穩健及可預期，新黨綱恢復四年前刪除的「一中政策」，強調「台海現狀」，但是也詳述台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證。事實上，大選期間，美國就多次表達「反對任何一方改變現狀，包含台灣獨立，並且鼓勵兩岸對話」的態度。

李彥秀認為，賴清德總統上任剛滿三個月，不論在兩岸外交，以及黨務國政上，賴清德處處充滿權力危機感，急於成為「共主」，卻缺乏宏觀戰略與謀略，想到什麼就說什麼、做什麼的「政治暴走」性格，往往讓問題變得惡化。

因此李彥秀呼籲賴清德，兩岸與外交不是賭局壓寶，台灣人民的利益更不是賴清德豪賭的籌碼，賴清德政府絕對不能因為意識形態，而偏聽片段接收資訊，將嚴肅的兩岸與國際問題，視為大內宣的工具，這往往是災難的開始。

國民黨立委陳玉珍則說，民主黨黨綱比較希望台海之間沒有大衝突，看起來跟共和黨的候選人川普的保護費政策不一樣，兩岸平順是對世界和平有利，民主黨提出的一中政策跟六項保證，就是希望台海穩定平衡，這樣是正面的，希望中美減少衝突，這對台澎金馬是正面的訊息。