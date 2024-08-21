蘆洲區三民路與保和街口19日中午發生車禍，1人送醫。（蘆洲警分局提供）

新北市蘆洲區三民路與保和街口、三重區新北大道與中華路口，8月接連發生交通意外，前者16天內發生3起，後者則在1天內連續發生2起，事故率之高引發居民的關注，在地議員會同新北市交通局等單位會勘，商討降低事故風險的方法。

蘆洲區三民路與保和街口於8月19日再度發生車禍，導致1人輕傷，事故原因尚待進一步調查。警方統計，本月至今在同一個路口已發生3起類似車禍，累計造成1人昏迷、1人受傷，短短16天內連續發生的意外引發民眾高度關注。

蘆洲警分局指出，今年1月至7月期間，該路口共發生A2類交通事故14件、A3類事故1件，顯示該地段存在較高的交通事故風險。8月5日，警方已將此問題通報給道路交通工程主管機關，並於8月16日和20日分別與市議員黃桂蘭、李翁月娥及相關單位進行現場會勘。初步研擬調整該路口的號誌時相，並可能設置左轉專用時段，此外，由於實體分隔島上的大型樹木影響駕駛視距，建議移除兩側各3棵大樹，以提高行車安全。

同時，三重區新北大道與中華路口也在8月17日接連發生2起車禍。凌晨一輛紅牌重機在直行時撞上對向左轉的計程車，並波及正在等紅燈的機車，造成2人受傷送醫。下午又發生2輛汽車在相同狀況下相撞，進而波及3輛無辜機車，共8人受傷。

三重警分局表示，今年1至7月期間，新北大道與中華路口已發生A2類交通事故12件，受傷人數達18人。針對這一問題，交通局已於8月19日上午完成會勘，並計畫在今年9月底前調整號誌燈號及時相，以期降低事故發生的頻率，保障市民行車安全。