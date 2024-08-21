美國一名女士因為包裹常常被偷走而深感困擾，她決心找出竊賊。她將一枚 Apple AirTag 放入包裹中，寄給自己。當包裹再次被盜時，她追蹤 AirTag 的 GPS 位置，成功鎖定兩名竊賊的所在。隨後報警逮捕了他們。

AirTag外觀。（翻攝蘋果官網）

根據《紐約郵報》報導，聖塔芭芭拉郡警方表示，受害女士在聖瑪麗亞谷洛斯阿拉莫斯郵局設有包裹保管郵箱，但多次成為失竊的受害者。無奈之下，受害女士於 20 日上午聯繫警方，表示她已在包裹中放置 AirTag，包裹再次被盜。她隨即通報追蹤到的 GPS 位置。警方前往聖瑪利亞，逮捕了嫌犯和失竊的包裹。

警方聲明稱，他們發現了數十名其他受害者的包裹，並逮捕了 27 歲的拉拉 (Virginia Francesca Lara) 和 37 歲的阿什頓 (Donald Ashton)。兩人被控意圖實施詐欺、身分盜竊、信用卡盜竊等罪名，目前被關押在聖瑪利亞監獄。

報導指出，警方感謝受害女士的「積極主動的解決方案」，也讚揚她採取謹慎行事，選擇聯繫執法單位，而非獨自行動。警方正在嘗試與其他受害者聯繫，以進一步調查此案。

AirTag 是一款智慧防丟器，可精準定位到 10 公尺以內。它可以附著在物品上，例如鑰匙、錢包、手提包等。當物品遺失時，使用者可透過蘋果的「尋找」應用程式定位並找回物品。蘋果官方表示，AirTag 主要用於追蹤物品，不建議用於追蹤人或動物。