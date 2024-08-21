康和證董事長鄭大宇特與學員們深入對談，傾聽每位同學於各部門這段期間的學習心得，並勉勵同學們在康和6周期間的見習均能收獲滿滿，以後深耕學習自身欲發展的方向，也是康和16年來舉辦暑期產學合作營最大初衷與期許。

鄭大宇也與同學們分享，證券公司不只有大家較熟悉的經紀交易業務部門，另有投顧進行產業研究、風險管理專注風控、承銷、債券、財富管理等。前陣子股市大跌，風險控管尤為重要，能盡量讓客戶不在大跌時受傷，已是證券商的企業社會責任，也是非常重要的課題。

康和證暑期產學合作營動員集團經紀事業群分公司、數位行銷部、股務代理部、承銷部、新金融商品部、債券部、風險管理室、人力資源部、康和投顧等單位，各部門同時安排1位輔導員進行實習期間教導。

而此次參與實習的同學，則在期末進行分組結業成果發表，聚焦如何提升企業好感度的數位行銷方式，如何讓年輕人更加了解投資理財，建議一站式服務數位整合等，並在對談中分享參與產學合作營的反饋。