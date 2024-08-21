成立於1952年3月12日、股票上市日期為1962年2月9日的中化，目前資本額29.81億元，先前董事會已通過以1比0.5換股成立中化投資控 股，股本也將變更為14.9億元。

中化第二季稅後淨利8千萬元，年增51.34％，EPS0.27元，上半年稅後盈餘1.86億元，年成長率21.48％，EPS 0.63元，成長率在生技股的前段班，其實若不計子司蘇州中化和中化生上半年營運表現不如預期，中化製藥下市前的表現算是交了漂亮的成績單。

為符合法規，中化控股成立後，中化製藥是旗下第一家公司，未來跟進成立的是以藥品通路為主的中化裕民、高齡領域的中化銀髮 ，至於蘇州中化和已上市的中化生，則視現況而定。

中化表示，中化製藥是高技術門檻的學名藥廠之一，關係企業也延伸至動物用 藥、醫療器材等。轉型為控股公司後，實際營業將進行分業化管理，這項新的營運模式，將透過集中協調的流程來提高整個企 業的效率和可擴展性，並透過營運策略轉型降低交易成本，藉此獲得 營運槓桿和投資能力。分業經營可明確績效指標和分工，集中推行數位化，而達到資源的互享發揮綜效，將「中化控股」打造為多元化的控股平台，進行多元化之產業合作，尋求各事業體更穩健積極的發展 與集團資源的有效運用。