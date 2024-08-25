台中市長盧秀燕是國民黨2028熱門的總統候選人，因國民黨主席明年10月改選，傳出她有意角逐黨主席以布局2028總統大選，新北市長侯友宜今（25）日被問到有意參選總統的人能否身兼黨主席？他認為，唯有「無我」才能凝聚所有力量，變成大家有共同夢想與目標，「大家團結一起走吧！」

侯友宜說，不管扮演什麼角色，最重要的是團結，唯有團結才是往前走的最重要力量，每個人應各司其職、團結在一起，這才是目標。

而國民黨全代會預計於11月24日舉辦，被問到屆時會否出席，侯友宜說，會看行程做適當調配。