一名美國政府高層仍稱此次會談是「具建設性的，各方都有意達成最終且可執行的協議」。他表示，工作小組將在未來幾天繼續推進這場協商，以進一步解決剩餘的問題和細節，代表團會留在開羅。

這場和談斷斷續續持續了好幾個月，但迄今仍然無法達成協議。稍早前以色列和由伊朗支持的真主黨（Hezbollah）爆發自加薩戰爭以來最激烈的交火，使中東緊張局勢急速升溫。

美國國家安全顧問蘇利文在加拿大的記者會上表示，華盛頓當局仍在開羅「非常積極地」試圖促成以色列和哈瑪斯達成停火與人質協議。

這場由美國、埃及和卡達從中斡旋的談判「卡關」有幾個主要原因。埃及消息人士透露，調解者提出了一些替代方案，以取代以色列駐軍在加薩邊境的費城走廊（Philadelphi Corridor）和橫跨加薩走廊中部的扎里姆走廊（Netzarim Corridor），但以哈雙方都拒絕接受。

以色列也對哈瑪斯要求釋放的幾名巴勒斯坦人抱持保留態度，並要求如果釋放這些人，他們必須離開加薩。

哈瑪斯則表示，以色列取消了從加薩走廊撤軍的承諾，並提出其他新條件，包括當停火開始時，對想重返加薩北部的巴勒斯坦人進行篩查。

哈瑪斯官員Osama Hamdan周日在談到要撤回他們在7月2日同意由美國提出的協議或要他們接受新條件時表示，我們不會接受任何相關協商。

哈瑪斯政治局官員Izzat El-Reshiq表示，哈瑪斯代表團在與調解者舉行會談後已於周日離開開羅，該組織已經重申其要求，即任何協議都必須以永久停火和以色列從加薩全面撤軍做為前提。