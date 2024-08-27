海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內，因工五擴大案收賄500萬，遭桃園地檢署依貪汙罪嫌自7月11日收押至今，據悉今早鄭的律師循往例前往桃園看守所辦理律見，豈料卻沒看到人，詢問地檢署才知道今早10點已移審桃園地院，不用律見，偵結起訴消息因此曝光。

上周就外傳本周鄭文燦案會偵結，桃檢三緘其口甚至數度否認，據悉原本並未要於今日公布，豈料消息曝光，緊急發布「被告鄭○○等涉犯貪污案件起訴說明」採訪通告，宣布要於27日下午1點半說明偵查起訴內容。

鄭文燦涉收賄500萬元 桃檢火速偵結！被告11人全起訴
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