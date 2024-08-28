前桃園市長鄭文燦涉嫌在工五擴大市地重劃案收賄500萬元，桃園地檢署，偵結起訴鄭文燦等11人，估計不法利益高達24億元，惡性重大，依貪污罪嫌起訴並具體求刑12年。國民黨立委王鴻薇表示，鄭文燦是民進黨的照妖鏡，照出媒體跟司法雙標，把他們的難堪、惡鬥嘴臉，攤在世人面前，且此案內鬥斧鑿痕跡相當明顯，未來司法大戰恐會隨民進黨內鬥越演越烈，檢方調查的阻力也會變大。

鄭文燦涉嫌在9.12公頃的工五擴大市地重劃案收賄500萬元，桃檢調詢及訊問131人次、搜索40處細查，偵結起訴鄭文燦等11人，估計不法利益高達24億元，痛斥鄭文燦矢口否認犯行，辯稱遭他人誣陷，位高權重動見觀瞻卻和行賄者裡應外合，將國家土地開發之全民利益，坐享為私人金庫，惡性重大，依貪污罪嫌起訴並具體求刑12年。

對此，國民黨立委王鴻薇昨在臉書表示，「媒體、司法齊雙標！鄭文燦就是民進黨照妖鏡！」桃檢依貪污治罪條例起訴鄭文燦及共犯等共11人，由於鄭文燦否認犯行、賄款高達新台幣500萬元，建請重判有期徒刑12年，還在居處主臥室內，發現現鈔新臺幣678 萬 5,000 元。「而鄭文燦的案件，事實上就是把民進黨雙標，政治惡鬥的嘴臉，展現給大家看」

王鴻薇指出，首先，是媒體的雙標，毫不意外的，許多前幾天針對柯文哲的口誅筆伐的親綠媒體，面對到鄭文燦的案件，不是噤聲就是裝死，千萬不要忘了鄭文燦的收賄，相比柯文哲的帳務問題，鄭文燦涉及的實實在在犯罪，房間都被搜出巨款，綠媒不敢也不願討論，雙標的嘴臉根本毫不掩飾。

王鴻薇續指，另一方面，是司法的雙標，同樣是檢方起訴同樣是貪瀆案件，高虹安所涉金額12萬，被法院判決7年，但是鄭文燦賄款高達新台幣500萬元，比高虹安多了40倍，但是被說是求處「重判」12年，其實比高只多了5年。

王鴻薇直言，事實上，鄭文燦偵查起訴過程，內鬥斧鑿痕跡相當明顯，之前聲押、搜索都經歷檢院大戰，一度不可開交僵持不下，不要說鄭文燦現在還有財產來源不明罪偵辦中，未來這場司法大戰可以想像，會隨著民進黨內鬥越演越烈，檢方的阻力也會越來越大。王鴻薇痛批，「鄭文燦就是民進黨照妖鏡，把他們的難堪、惡鬥嘴臉，攤在世人面前。」