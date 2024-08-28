前桃園市長鄭文燦涉賄遭起訴，家屬76分鐘籌出2800萬元交保金，桃園市議員凌濤讚鄭文燦籌錢能力驚人，凌晨還能迅速到位，充分展現政商實力，難怪黨內當今聖上會忌憚，也擔憂金額太低無法嚇阻防制，更直言鄭文燦重回自由之身過中秋，以鄭過去串證的習慣，檢調有必要加快腳步清查其他案件。

「鄭文燦的籌錢能力還是相當驚人！」凌濤說，凌晨還能在1個多小時把2800萬元鉅額交保金籌到位，順利交保，充分展現鄭文燦的政商實力，難怪黨內今上會忌憚。

凌濤認為，對照檢方認為若鄭文燦護航林口工五擴大自辦市地重劃案的計畫成真，獲益高達24億，交保金額2800萬元還是太小看鄭文燦的實力，也沒有太大嚇阻防制的作用。他直言，到底除了500萬之外，還有無其他「暗盤交易」？必須交代清楚。

凌濤也擔憂鄭文燦出來過中秋之後，以他過去串證的習慣，檢調有必要加快腳步清查其他案件。他提到，桃園市議會9月進入正式會期，也會討論「專案調查小組」，務必還給桃園市民一個乾淨的政治環境。