權值股今日漲跌互見，台積電(2330)開小高震盪，漲幅約0.3%，短線持續朝向5日線靠攏中；聯發科(2454)開高走低，早盤後股價隨即紅翻黑，盤中下跌2%，跌下1200元大關和5日線；鴻海(2317)震盪於平盤附近，在5日線180元附近狹幅遊走；聯電(2303)逆勢喊漲，漲幅逾1.3%。

電子族群今日呈現題材各自點火，逆勢喊漲指標包含工具機、矽光子等題材個股。半導體設備廠將在下周登場，矽光子題材喊燒，聯亞(3081)開盤後直接站上漲停鎖住，聯鈞(3450)大漲逾7.5%，波若威(3163)漲幅也超過2.5%。

台灣國際工具機(TMTS)目前如火如荼開展中，東台(4526)、喬福(1540)、高峰(4510)全數攻上漲停，時碩工業(4566)大漲約5.5%，恩德(1528)、全球傳動(4540)、氣立(4555)亦上漲逾4%。

金融股持續聚焦雙龍搶珠的台新金(2887)、中信金(2891)爭奪新光金(2888)大戲，新光金今日成交量衝上台股第一，盤中推升股價上揚超過1%，中信金盤上狹幅遊走，成交量居台股第四，台新金則下挫逾2%。

分析師認為，市場持續觀望Nvidia即將公布的財報，加上道瓊、標普500指數已反彈至歷史新高附近，市場氣氛轉為觀望，導致台股加權指數持續面臨量縮，昨(27)日更是創下今年1月31日號以來最低量。以台股技術面來看，量能仍低於4000億元，日KD指標交叉向下後震盪，MACD指標紅色柱狀體基本持平，指數在5日均線附近，距季線與反彈0.618倍位置不遠。另外，月線即將進入低檔扣抵區，使月均線從走平到翻揚，支撐力道較強，若盤面震盪回檔，可作為支撐觀察點。本波台股自8月6日低點19662點反彈，台股持續向上攻堅，屬強勢反彈，若無重大黑天鵝事件發生，預估台股將持續往上方季線移動。