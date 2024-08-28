日股方面，受惠日本經濟擺脫通縮、美中大國對抗，及日本交易所集團（JPX）推動公司治理改革有助評價提升，群益投顧維持偏多看法不變。債市方面，隨著降息周期即將展開，群益投顧建議投資人可將資金逐漸轉向中長期公債，以賺取後續資本利得。

群益投顧指出，8月初公布的美國7月失業率觸發薩姆規則（Sahm rule），衰退交易席捲而來，造成國際股市重挫。所幸，後續相繼公布的PPI、CPI等經濟數據均呈降溫，且零售銷售依舊強勁，軟著陸的市場預期再度抬頭，使股市迅速回彈，美股甚至逼近前高。

而美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）23日在Jackson Hole全球央行年會演說指出，通膨上升風險已減少，而就業方面的下行風險卻增加。政策需要調整的時機已到，未來利率的調整方向明確，節奏將取決於最新數據、前景變化及風險平衡。

群益投顧認為，鮑爾上述說法宣告美國貨幣政策確定轉向，可望於9月18日開啟降息循環。由於鮑爾同時表示，聯準會不樂見就業市場進一步降溫，希望阻止就業市場進一步惡化，群益投顧認為後續就業數據將主導降息速度及幅度。

在聯準會護航下，群益投顧認為美國經濟即便出現衰退，時間將短暫且幅度受控，美股多頭仍可延續，且科技類股獨漲情勢將擴散至科技以外族群，降息受惠類股包括銀行、地產及其他中小型股等。美元指數因聯準會將大幅降息而弱勢震盪，有利台、韓及印度等新興市場股市。