中國國際航空公司（以下簡稱「國航」）和中國南方航空公司（以下簡稱「南航」）近日在中國商飛總裝製造中心浦東基地，同時接收首架大陸國產C919飛機。陸媒指，這標誌著C919入列大陸3大航空央企，即將開啟多用戶運營新階段。

據澎湃新聞報導，噴塗著大陸五星旗的國航C919首架機與紅色木棉花塗裝的南航C919首架機同台亮相。為保障C919飛機順利引進和後續順暢運營，國航、南航方面表示，與中國商飛緊密合作，全力推進飛機選型、生產監造、人員培訓、運行準備等各項工作。

今年4月，國航、南航均公告稱，向中國商飛購買100架C919系列飛機，將於2024年至2031年期間分階段交付。而作為C919大型客機全球首發用戶的中國東航，此前於2023年9月再增訂100架C919大型客機，意味著國航、東航、南航3大航空央企均已向商飛訂購百架大飛機。

東航目前是C919國產大飛機的全球最大用戶，2022年12月，東航從中國商飛接收全球首架C919飛機；2023年5月28日，東航圓滿完成C919首個商業航班。當前，東航C919已開通了上海虹橋往返成都天府、北京大興、西安咸陽、廣州白雲的多條商業定期航線。

據大陸央視新聞28日報導，截至目前，共有9架C919飛機交付客戶。其中，東航的C919飛機自商業首航以來，已連續平穩運行15個月，執飛5條定期航線，累計執行商業航班超3600班次，飛行1萬小時。

另據澎湃新聞獲悉，C919今年有望下線30架，總裝產能今年有望達到50架。此外，預計到2027年，C919產能有望達到150架，下線量或將突破100架。

隨著C919產能將持續擴大，除了3大航空央企外，大陸民營航司也計畫在今年迎接大飛機。海航航空旗下的金鵬航空將在2024年第4季接收首架C919客機，成為全球首家運行C919的民營航司，未來，金鵬航空客機機隊將逐步調整為單一國產C919飛機。

C919大型客機是大陸首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體布局，座級158至168座，航程4075至5555公里。目前，C919訂單數已經超千架。