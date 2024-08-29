鄰近新莊榮富國小與新莊副都心重劃區的中榮街海砂屋都更案，雖生活機能良但存在一定的安全隱患，因原建設公司無意願辦理，2016年轉由住戶發起自主更新會接手後，在新北市政府成立的都更推動辦公室協助輔導下，凝聚住戶共識得以順利推動重建作業，於今（29）日起公開展覽。

該案現況為有27棟5層樓共135戶的海砂屋，基地面積約1054坪，預計重建後興建2棟地上27層、地下6層共323戶部分鋼骨鋼筋混凝土造、部分鋼筋混凝土造建築物。

未來重建完成後，為提供鄰里社區友善人行徒步環境且與鄰房間退縮淨空設計以增加防災效果，沿街面皆留設大面積開放空間，不僅解決目前建物窳陋老舊與結構安全等問題，亦改善都市環境及整體市容觀瞻，住戶期望透過重建，帶來安全、健康、舒適的居住空間。

都更處長林炳勲表示，因海砂屋具有重建急迫性及必要性，市府提供一般都更、危老都更、簡易都更、防災都更等多元重建途徑，讓市民選擇適宜社區來辦理重建作業，截至今年8月22日已累積申請1658案，累計核准1011案，市長任內核准量是過去20年的5.7倍，持續加速海砂屋之改建，期能讓原住戶能早日入住新家。