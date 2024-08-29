在獲利預估值方面，台灣以及日本公司雙雙成長5%，韓國企業更是大增8%。例如，第2季營利飆升至少15倍的三星電子，預言今年人工智慧AI晶片的需求可期。另外，全球最大晶圓代工廠台積電，也上修全年營收財測。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）表示，亞洲公司獲利預估上調，主要是由於台灣與韓國的半導體獲利能力已獲改善。同時，過去1個月陸企的未來12個月每股盈餘預估，也小增1.5%。

柏瑞投資（PineBridge Investments）指出，雖然部分陸企的獲利已優於預期，但不少投資人還是沒把中國大陸納入投資名單內。陸企7月製造業獲利成長略有改善，但中國大陸整體內需還是很疲弱。

另方面，印尼、澳洲以及印度公司的獲利前景，在過去1個月平均值稍微下修。路透社分析，目前已公布第2季財報的MSCI亞太指數成分股，平均淨利年增29.2%，漲幅創兩年以來最大。

今年迄今已上漲9.7%的MSCI亞太指數，若按產業別來看各公司的每股盈餘，科技類估增7.5%，通訊服務與非必要消費品皆可漲5%。因印度等經濟體的電力需求預估將大幅成長，故以高股息著名的公共設施將大增20%。同時，醫療保健族群也可望上漲8%。

瑞銀認為，在聯準會過去6次，首次開始進入寬鬆周期後的12個月內，MSCI日本除外的亞洲指數報酬率，大多都有1成左右。當美元貶值5%到10%時，這個區域的股市表現往往比美股要好。目前，大概有6成的成分股，獲利都比預期佳。