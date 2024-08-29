食安風波再起，繼寶林茶室、多家飲料店後，港式餐廳也中標，昨日晚間有民眾發文抱怨，日前於台北車站某知名港式餐廳用餐，驚見後廚有為男子沒戴口罩嘴嚼檳榔，最後更是直接吐出來。台北市衛生局29日回應，已派員查核，現場已未見有員工未戴口罩嚼食檳榔及吐檳榔的行為，但餐廳作業現場地面、工作檯面等缺失，已令限期改善。

昨晚有民眾於論壇抱怨，日前晚上去台北車站某知名港式餐廳用餐，用餐完畢後，因為正對著餐廳廚房，眼睜睜的看著某位工作人員沒戴口罩嘴嚼檳榔，還直接吐出來真噁心，看完完全沒有食慾，跟店家反應也沒立刻處理，他甚至還可以繼續看到並拍下影片，店家說後續處理狀況會跟他告知，結果也是不了了之。

對於「台北車站港式餐廳」員工作業時嚼食檳榔一案，衛生局今日派員前往依《食品良好衛生規範準則》進行查核，現場已未見有員工未戴口罩嚼食檳榔及吐檳榔的行為。然而查獲餐廳作業現場地面、工作檯面及抽油煙機不潔、員工蓄留指甲等缺失，已責令限期改善，屆期複查如仍不符規定，將依《食品安全衛生管理法》處6萬至2億元罰鍰。

港式餐廳業者則表示，已於昨日辭退影片中嚼食檳榔員工，未來將持續加強教育訓練。