台北市長蔣萬安與台北市教育局長湯志民30日特別前往信義區博愛國小參加開學日活動，並一同參加二年級交通安全課程。蔣萬安表示，交通安全問題非常重要，尤其是學童上下學期間，也提醒學童「停、看、聽、想」四字交通口訣注意安全，並加碼學校導護志工保險額度，感謝他們讓台北市每一個孩子都能安全回家。

台北市長蔣萬安30日特別前往信義區博愛國小參加開學日活動，並一同參加二年級交通安全課程，期間化身大齡學生與學生一起示範安全過馬路四字訣。（温予菱攝）

活動一開始，蔣市長與湯局長在博愛國小校門口歡慶學生上學，致贈開學小禮物，隨即化身大齡學生，與二年級同學一起參與「安全過路口」的課程，並實際示範安全過馬路四字訣。蔣萬安表示，希望學生能牢記「停、看、聽、想」口訣，除注意自身安全外，也能提醒家中長輩 。

在學校周邊環境部分，教育局說明，已與交通局合作，共同盤整改善學校周邊通學環境，去年已完成近百所國小會勘，並針對標線劃設、挖設機車彎、人行道拓寬與鋪面平整、移除障礙物等硬體措施進行改善。

教育局介紹，市內自1996年起設有交通導護志工隊，目前國小導護志工約有5200人，提供表揚、保險等福利，並於學校預算編列有導護志工保險費項目。此次為保護站在第一線的交通導護志工，新學期加碼團體意外保險額度，從原先200萬元提高至300萬元，75歲以上志工也將為他們投保個人保險，以維護安全。

國高、中、小學校30日開學，校園又充滿新的活力，台北市長蔣萬安（二排中）赴博愛國小，扮演蔣萬安同學，與學生們一起上交通安全的課程。圖為課程後的大合照。（實習攝影記者徐翊呈）

湯志民表示，為確保每一個人都能安全出行，需要從多方面努力，此次推出「全齡交通安全教育」，不僅是思維，更是對每一個生命的尊重和保障，從小觀念紮根到高齡者的自我防護意識提高，每階段都有相應的交安教育宣導重點。

教育局說，今年針對無照駕駛事故人數較多學校，增加「防制學校學生交通違規及交通事故宣教」場次，由260場增加至300場，盼藉由入班教育宣導，以降低學生無照駕駛情形；為降低市內大專院校學生機車事故，則鼓勵各院共同參與防禦駕駛研習；另為促使代間共同學習交通安全，特別建置學習資料庫，供國小參考運用，期望發展出具各校特色的高齡者交通安全代間學習成果。