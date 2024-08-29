綜合外媒報導，中國商務部先前曾表示，該調查預計將於2025年1月5日前結束，但在特殊情況下可能會延長。

中方一直在遊說歐盟的27個成員國，在10月份的投票中否決歐盟委員會對中國電動汽車徵收最高達36.3％額外關稅的提案，而暫不對白蘭地徵收關稅的決定，被視為有助於中方達成目的。

法國因為支持對中國電動汽車徵收關稅，因此成為中國政府調查白蘭地的目標。以去年來說，法國白蘭地占中國白蘭地進口量的99％。法國干邑行業管理局（BNIC）表示，「中方的臨時決定並沒有消除其對最終關稅的擔憂」。

法國干邑行業管理局在一份聲明中說，相關程序結束後，可能對其產品徵收的平均關稅將達34.8％，這將嚴重影響干邑對中國的出口。該聲明補充，「希望法國和歐盟立即進行談判，以避免這些關稅」。

中國商務部於今年1月5日宣布對歐盟白蘭地進行反傾銷調查。法國干邑生產商稱，該調查與更廣泛的歐中貿易爭端有關，而非僅限酒類市場。

除白蘭地調查外，中國商務部近幾個月還對歐盟的乳製品和豬肉產品展開了反補貼調查。就在歐盟委員會上周公布對中國電動汽車關稅修訂計畫的第二天，中方宣布啟動乳製品調查。法國也是乳製品的主要出口國，去年向中國出口了價值2.11億美元的產品，主要是牛奶和奶油。

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