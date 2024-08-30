鑑於中國與美國和歐盟的關係在過去數年日趨緊張所帶來的外溢效應，在中國-瑞士自由貿易協定（FTA）十年期滿和更新談判之際，據美國知音引述分析人士指出，瑞士朝野都在重新審視對華關係。分析家認為，北京希望將中瑞自貿協定續約塑造成一大外交成果，但作為歐盟「影子成員國」的瑞士必然考慮美國和歐盟的訴求。

報導引述義大利漢學家弗朗西斯科·郗仕（Francesco Sisci）表示：「瑞士與中國有著非常特殊的關係。」部分由於瑞士頗具歷史淵源的「中立國」地位，在中華人民共和國成立一年不到，瑞士就成為最早與之建交的歐洲國家之一。而在中國實施改革開放後，瑞士也深入參與中國經濟現代化建設。

郗仕舉例：「1980年，瑞士迅達集團與中國簽署了第一家合資生產協議，為中南海裡的老領導製造電梯和手扶梯。中國老百姓第一次品嚐到的咖啡就是瑞士雀巢咖啡。」

中國—瑞士自由貿易協定於2013年簽署，並於2014年7月1日生效。這是中國與歐洲大陸國家簽署的首個一攬子自貿協定。時任瑞士駐華大使讓-雅克·德·達代爾（Jean-Jacques de Dardel）表示：「2014年代表著中瑞關係史上的另一個重要里程碑。」

今年1月，中國總理李強訪問瑞士，雙方聲明將加強經貿合作，為中瑞自貿協定續約談判埋下伏筆。3月，中國宣布對瑞士等國持一般護照人員試行免簽。7月，中國商務部與瑞士聯邦委員兼經濟教育研究部簽署諒解備忘錄，同意盡快正式啟動中瑞自由貿易協定更新談判。

比利時智庫布魯蓋爾（Bruegel）高級研究員、西班牙經濟學家艾西亞·加西亞-埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）觀察：「中國對於續簽非常熱情，因為這能夠與中歐全面投資協定（CAI）的失敗形成一種對照，把瑞士塑造成模範，使得其他歐洲國家效仿。」

儘管瑞士與中國保持長期友好關係，有意續約對華自貿協定，但瑞士政府正面臨國內日益增長的反對聲音。新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎表示：「瑞士國內政治肯定會產生影響，並且體現在自貿協定續簽中。」

根據瑞士資訊（SWI swissinfo.ch）報導，當地時間8月27日，瑞士下議院（國民院）外交事務委員會以14票贊成、8票反對、2票棄權授權瑞士政府（聯邦委員會），就中瑞自貿協定更新與中國政府進行談判。

左翼的社會民主黨和綠黨主張，在新的中瑞自貿協定中增加人權和環境保護問題的強制性條款。不過，這項提議被外交事務委員會否決。表決結束後，兩黨分別發布新聞稿對此提出批評。另一方面，外交事務委員會也要求政府解決瑞士對中國關鍵原料依賴的問題。歐盟、美國已經決定就對中國關鍵原料的依賴實行「去風險」政策，北京則批評這項政策為保護主義。

外交事務委員會也要求政府就瑞士藏人問題與中方進行談判。1960年代，瑞士接納了一批流亡藏人及孤兒。如今瑞士藏人約有一萬人，是瑞士境內一支重要的亞裔少數族群。

郗仕說：「過去40多年來，瑞士與中國有著非常特殊的連結。然而，在過去的幾十年裡，瑞士也越來越依賴歐盟，在貿易往來、必需物資、安全保障方面都是如此，因為瑞士的所有邊境幾乎都被歐盟和北約成員國包圍。

郗仕認為，雖然瑞士不是歐盟成員國，但已經成為「影子成員國」；在這種情況下，「瑞士的處境肯定很微妙，瑞士人希望保持他們珍貴的中立，保持與中國的積極貿易，但也肯定必須考慮美國和歐盟的訴求。

與十年前相比，在地緣政治競爭抬頭的大背景下，瑞士傳統上奉行的政治中立和經濟獨立戰略日益受到挑戰。2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，瑞士跟隨華盛頓、布魯塞爾對俄實施制裁。瑞士國內外一些觀點認為，此舉有損瑞士作為非歐盟、非北約成員國的中立國地位。

過去十年，中瑞關係雖相對穩定，但中美、中歐關係顯著惡化，而中俄關係日益密切。美國力圖限制中國取得先進技術，而歐盟與華盛頓的跨大西洋關係緊密，瑞士企業也因此面臨更大風險。