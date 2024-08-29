中國大陸近期吸引台灣青年赴大陸旅遊、就學，國安人士今天表示，中國近期積極招攬首次赴中的「首來族」，但中國實施國安新規後的風險增高，提醒國人赴中避免討論政治性、宗教性議題，參訪過程中，也不要隨意連結當地無線網路，以免手機資料遭駭。

台灣網紅近來頻傳受招待赴新疆等大陸地區旅遊情形，國安人士表示，觀察到中共統戰的相關舉措，近期中國政府有進行一系列邀請或招待台商及年輕網紅赴新疆的安排，意圖幫北京當局在新疆所作所為洗白，為新疆呈現正面形象或不再提其負面作為。

除了針對台灣企業及網紅之外，他說，其中也包含其他國家的網紅。近期更積極鎖定台灣青年第一次赴中的「首來族」，比以往採取更加軟性的統戰手法吸引台灣年輕人赴中旅遊、參與交流團，甚至在當地就學、就業。

考量中國內部風險日增，國安人士指出，歐美各國近期已紛紛提高前往中國的旅遊警示，他也提醒台灣青年到中國務必高度謹慎，要避免在社群討論政治性、宗教性等議題，也要避免拍攝記錄如港口、機場、軍事設備相關的影像，以免被無端羅織罪名。

此外，他也提醒赴中參訪過程中，千萬要注意個人資料的保護，切勿辦理當地證件避免洩露個資，也不要隨意連結當地無線網路，以免個資遭到盜用或是手機資料被駭，甚至有個人數位足跡遭監控的風險。