桃園警察分局也運用開學日擴大進行交通安全宣導，於校門口設置交通安全宣導攤位，主動向開學前來上學之幼童及家長進行交通安全宣導教育。（警方提供）

揮別暑假，桃園市各級學校今天展開新學期，學童上學、放學的安全與交通順暢，是桃園市政府警察局最為重視重點工作，市警局交通警察大隊協同少年、婦幼警察隊及各分局同步規畫「護童」專案勤務。另因應桃園鐵路地下化工程，平鎮區環南路地下道封閉部分車道，開學日仍屬暢通。

警方表示，因應桃園鐵路地下化工程，平鎮區環南路地下道將施作地下化軌道箱涵連續壁及鋪設平面臨時軌，24日起分三階段逐步封閉部分車道，現階段地下道將封閉兩側內線車道，仍有開放外側各一車道，交通警察大隊大隊長李維振於開學日至現場觀察環南路主線車流量狀況，確保交通順暢，並建議用路人可多利用振興西路為替代道路。

此外，9月1至30日為交通安全月，「車輛慢看停、行人安全行」將是全國推展交通安全的行動主軸，警方也運用開學日擇桃園市桃園區文山國民小學辦理交通、婦幼及校園安全暨防詐宣導，向學童、家長宣導各種安全觀念，如緊靠道路接送不併排、正確開啟車門、機車接送應先熄火、不與陌生人接觸、自我身體保護等，希望營造家長放心、學童開心的新學期。並賡續執行校園周邊執法工作，設定闖紅燈、未禮讓行人、併排停車等嚴重違規為重點取締目標，並加強引導接送學童車輛應妥適臨停於家長接送區，避免車輛任意臨停產生人車爭道或不當起駛增添事故風險。

李維振表示，為強化通學安全，將持續透過宣導、執法作為，敦促用路人行經校園周邊應減速慢行、禮讓學童、行人，也提醒家長接送時應避免併排停車或突然起駛、變換行向，以維交通安全與順暢；另婦幼警察隊隊長盧昱嘉特別提醒市民及家長，鼓勵學童上（放）學結伴同行，勿落單或走暗巷，如遇陌生人騷擾，立即向學校或周遭店家及住戶尋求協助，或直接撥打110報案；同時家長應多關心子女上網情形，下載色情守門員程式，保護孩童遠離色情、暴力及毒品等不良網站，打造健康網路環境，亦可與子女共同從事戶外運動，除增進親子關係外，透過運動鍛鍊意志及體魄，降低3C成癮，以建立良好網路使用習慣，陪伴子女健康成長。

桃園警察分局也運用開學日擴大進行交通安全宣導，於校門口設置交通安全宣導攤位，主動向開學前來上學之幼童及家長進行交通安全宣導教育；並於轄內重要路口共出動11名警力、12名義交進行交通疏導，另選定位於交通繁忙路段之學校，派遣專責交通疏導警力16員配合老師及導護人員，在校園周邊實施交通疏導。