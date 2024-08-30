桃園市政府警察局中壢分局出動近40名警力，開學日上午執行護童專案，協助

中壢警分局為維護國小開學日，學童上學安全及學校周邊交通順暢，30日上午啟動護童專案，結合校方導護志工在校園周邊疏導交通，勸導違停，保護學童安全，並藉此機會宣導行人安全守則及觀念，不僅出動近40名警力，並發送交通安全宣導磁貼，吸引家長及學童目光，紛紛主動配合引導，平安迎接開學日。

中壢區轄內共有23所國小同時在迎接學生的到來，家長們紛紛早起接送孩童上學，校園周邊交通車潮及行人，都增多了不少，中壢警分局重視周遭的交通秩序以及學童等行人安全，結合協勤義交以及各校的導護志工，在學校周邊指揮交通，勸離違停車輛，保護學童平安過馬路、安全進校園，也加強周邊巡邏。

中壢警分局長唐嘉仁特別呼籲，民眾駕車行經學區，務必注意一定要減速慢行，家長接送學童時，也切勿匆忙爭先，要配合警察及校方人員的指揮引導，循序進入交通接送區，安全護送孩童進入校園，不可貪圖一時的快速方便，任意停車或不聽指揮，造成學童危險，影響民眾用路權益，願能與大家合作，共同維護優質的交通環境，塑造學童安全無虞的上學之途。