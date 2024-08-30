響應聯合國SDGs目標，日本眼鏡品牌JINS連續三年發起「廢鏡新思」計畫，以「動物平權」為主題用回收眼鏡創作「JINS動物友好樂園」，並於全台北中南巡展，30日首站來到新光三越信義新天地A8開展。

JINS台灣總經理邱明琪表示，今年共回收約2.5萬支廢棄眼鏡，數量較去年成長約2成，代表有越來越多民眾認同JINS的永續理念，未來JINS也將持續實踐永續，支持動物平權，發揮正面影響力。

今年JINS動物友好樂園將廢棄眼鏡壓製為硬式板片，打造如拍照牆般的立體裝置屋，並邀請知名塗鴉裝置藝術家頌君，以多種台灣特有種動物為主角，在廢棄眼鏡牆上作畫及佈置，故事牆前方放置動物IP與介紹，除了供民眾觀賞拍照，也期望讓更多人認識、關注這些台灣珍貴的特有生物。

今年活動也結合公益義賣，製作動物IP週邊商品，以快閃店形式販售公益商品，消費者可以透過購買收藏超萌的動物IP商品發揮愛心，以實際行動支持動物平權，快閃店收益所得將全數捐贈給台灣防止虐待動物協會(Taiwan SPCA)。