北市一名6旬婦人日前到台灣銀行，欲臨櫃購買4條、總價299萬元的黃金，行員擔心她遭到詐騙，立即通報中山警分局長春路派出所，員警到場耐心勸說、解釋詐團手法，但婦人仍認為自己沒有被騙，執意攜帶金條返家。

過了2個多小時後，婦人跑到長春路派出所報案，表示她回家後仔細想想，發現自己遇到的狀況跟警方說得一模一樣，越想越覺得自己可能真的遇到詐騙了。

婦人表示，日前在臉書看到投資廣告點擊連結後，與兩間自稱某投資公司的營業員互加為LINE好友，對方聲稱儲值投資金額越高可以獲取更高額報酬，婦人信以為真，共與歹徒面交14次總額3591萬元。

警方調查，婦人竟然同時被兩組不同的詐團詐騙，其中一組詐團食髓知味佯稱也可以投資黃金，婦人於是到銀行購買了299萬元的黃金金條，準備面交給歹徒，警方遂與婦人配合進行誘捕，事前在周邊埋伏，當場將出面領取金條的陳姓車手逮捕，查扣手機、取款收據及現金3800元等證物。

隔日，婦人與警方再利用這4塊金條，與另組詐團約定面交，再逮獲一名蔡姓車手，查扣手機、取款收據、現金5900餘元等證物。兩名嫌犯訊後，依洗錢及詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續擴大追查幕後詐團其他共犯。

中山分局指出，從今年1月迄今，分局共計攔阻詐騙案件182件總金額達1億5900萬餘元；另查獲詐欺集團、車手計141件296人，提醒民眾應避免標榜高額獲利、穩賺不賠的投資，切勿輕信來路不明的投資管道，如有發現可疑情事可撥打165反詐騙專線及110報案專線諮詢，以免遭受詐騙。