京華城案持續延燒，國民黨前立委蔡正元質疑，高雄國賓都更容積率高達1142％，辦台北京華城案那高雄為何不辦，質疑是執政黨政治追殺；民進黨台北市議員簡舒培直言，國民黨前台北市長郝龍斌也質疑京華城容積率得840％涉及圖利，「這是在挑戰郝龍斌？」也指蔡正元若覺得高雄國賓都更不法也可告發。

蔡正元表示，目前京華城的規畫設計就是以672％爲基礎，另外還有「移轉容積率」，最後加總不得超過1.5倍，亦即容積率最多是840％，至於「獎勵」和「移轉」雖說「法有規定」，但這個「規定」有給市政府，很大的裁量空間。

蔡正元強調，現在的爭議是台北市政府，給京華城的「獎勵容積率」20％以及「移轉容積率」30％有無「不法圖利」，這就是爭論的所在，也是羅織罪狀的所在，「合法圖利人民」無罪，「不法圖利商人」有罪，「民進黨當權你猜會怎麼說？」且高雄國賓都更容積率1142％，辦台北案、高雄為何不辦，很明顯就是政治追殺和迫害。

不過簡舒培直言「蔡正元是在質疑郝龍斌嗎？」不給京華城560％容積的是郝龍斌，然後認為柯文哲給到840％容積是違法圖利的也是郝龍斌，且台北市長自陳水扁以來皆非民進黨執政，甚至去告發前台北市長柯文哲涉及京華城圖利的也是國民黨議員鐘小平，這時又說是民進黨迫害，完全不了解市政。

她指出，京華城案不是都更區域，準用《都更條例》這就是違法違規，因為全台北市很多的都更區域都在等待都更，適用《都更條例》的地區都沒辦法得到840％容積率，「為什麼不是都更區域的京華城可以準用《都更條例》還得到840％容積率」。

簡舒培強調，都更區域連1坪換1坪都不可得，結果不是都更區域的京華城居然不僅可以準用《都更條例》，還可以1坪換4坪，這不是既離譜且荒唐嗎？

她呼籲，高雄國賓都更位在都更地區，也依法去購買容積去做轉移，蔡正元如果覺得高雄國賓都更涉及不法，可以去按鈴告發，任何公民對於不法事件發生的時候，都有權利跟資格去提告，「歡迎蔡正元正式提告」。