大陸公安部網安局微信公眾號4日消息，大陸各大城市不時出現瘋狂熱情追星行為，背後隱藏非法獲取、出售明星航班行程、身分證號、手機號碼等個人資訊從中牟利的龐大黑灰產業鏈。近日，江西贛州寧都縣公安局網安大隊抓獲嫌疑人郭姓女子在網路社群平台出售大陸明星的航班行程。天津公安更查獲不肖折姓航空公司人員，趁工作之便查詢明星航班資訊並售賣給粉絲，雙雙被公安機關依法採取刑事強制措施。

經贛州寧都縣公安局調查，2023年10月至2024年4月期間，郭女以每條3至6元（人民幣，下同）不等價格，通過網路平台出售給他人，共計出售明星航班行程資訊800餘條，並獲違法所得4000餘元。目前，郭某因涉嫌侵犯公民個人資訊罪，被公安機關依法採取刑事強制措施。

天津北方網報導，王姓女子作為「 哥哥」（某明星）粉絲，在網路群聊時發現「追星群」中有：「出售明星個人資訊內部管道，『貨』真價實」信息，便以40 元一次價格，獲得「哥哥」的航班資訊，為逃避法律制裁，對方在交易完成後還不忘叮囑小王清除聊天記錄。

案經天津市公安河西分局網安支隊根據線索，迅速會同越秀路派出所開展偵查，在大數據支撐下，警方很快獲悉王女和「票販子」折某的身分資訊，成功將二人抓獲。原來，折某為某航空公司工作人員，其利用工作便利查詢明星航班資訊並售賣給粉絲，短短幾個月，折某通過「敲機子」（查詢航班資訊）查詢明星數據 450 餘條，非法獲利 1.8 萬元。

目前，王女因非法獲取、出售、向他人提供個人資訊，已被公安機關依法予以行政處罰，折某因涉嫌侵犯公民資訊罪已被公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。

依大陸《刑法》《關於辦理侵犯公民個人資訊刑事案件適用法律若干問題的解釋》等相關規定：大量出售或提供個資情節嚴重最重可處七年有期徒刑，併科罰金。

警方指出，任何侵犯個人資訊的行為都屬於違法行為，情節嚴重的構成犯罪。對於出售明星資訊等亂象，公安機關始終保持高壓態勢，堅持「發現一起、查處一起、嚴懲一起」原則。購買明星個人資訊不僅侵犯藝人隱私權，更助長非法資訊交易歪風，應樹立理性追星觀念，尊重偶像隱私，共同維護健康清朗社會環境。