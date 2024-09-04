國慶籌備委員會3日公布國慶主視覺「國旗配色加梅花」，由2個「十」字拼成，中間以「國花」梅花作連結，圖案公布後引起討論，雲林縣四湖鄉飛沙國中校長陳昭龍4日表示，大多數人肯定其美學設計，他則用數學角度，設計出「對稱」、「鑲嵌」等教學題目，希望將數學融入生活中，同時讓學生了解時事。

陳昭龍擔任校長，依然每星期教授2堂數學課，他看到國慶主視覺「國旗配色加梅花」圖案公布，馬上以理科教育人的思維加以分析，發現圖案由2個「十」字拼成，中間以「國花」梅花作連結，可作為數學素養教學的材料，用於「對稱」教學，問學生有幾條對稱軸？若將「梅花」圖樣拿掉，對稱軸有幾條？

陳昭龍說，第1題答案是1條「左右」對稱；第2題答案是2條「左右」與「上下」，他以摺紙概念引導學生，讓學生們把數學應用在日常生活中，果然引起學生們興趣。另外，若許多個圖案連結在一起，就是幾何學的「鑲嵌」，例如蜂巢以6邊形鑲嵌而成。讓學生不僅學到數學，也將數學結合生活與時事。

學生們認為，以前都不會特別注意國慶主視覺，校長用來作為數學題目，讓大家注意到主視覺圖案除了很美麗，還隱藏著數學知識，以前學數學都不太了解與日常生活有什麼關係，現在可以結合生活與時事，突然覺得「數學其實還蠻有趣的」。