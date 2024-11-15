分析師表示，近期頻頻走貶的日圓激勵日經指數走高。從歐洲股市上漲以及美國股市下跌來看，前一陣子大量流入美股的資金，現在應已被配置到其它地區的股市。

15日盤中，日圓兌一美元價位一度貶破156關卡，目前在155.71附近。認為日本政府將會出手干涉的聲音，已慢慢在市場中傳開。日圓弱勢，汽車族群的股價反應最大，例如，豐田漲1.43%，本田大漲2.2%。在傳出投資積極的對沖基金Oasis Management已入股後，日產更是飆漲4.46%。

14日，日本3大銀行業者都把全年獲利預估上修至歷史新高，主要是貸款業務表現強勁，以及日本已經開始升息。因此，金融類股紛紛走高，瑞穗金融飆揚6.63%。三菱日聯金融漲1.45%，三井住友金融也漲0.58%。

根據官方15日報告，由於日企資本支出不增反減，故當地經濟成長在7到9月之間，按季增年率來看的話只有0.9%，明顯較第2季經修正後的2.2%要低不少。不過，卻比第1季的負成長2.4%要好很多。