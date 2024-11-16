賴清德總統16日出席《今週刊》青年論壇，提問階段，抽中來自基隆光榮家商的同學的提問，「可以調漲最低薪資嗎？可以讓物價下降一點嗎？房子可以不要這麼貴嗎？」賴清德說，這都是問到大家心坎裡的問題，他指出，基本薪資一定會再漲，因為蔡總統8年任內，基本工資每年都調漲，他擔任總統第一年也會持續調漲。
針對物價問題，賴清德表示，物價高低會影響民眾生活，跟大家報告一個插曲，新冠肺炎和地緣政治變化，世界都採取貨幣寬鬆的政策，就是印鈔票解決問題，物價指數都會很高，像是日本、韓國，物價通膨指數都9％以上，台灣物價通膨最嚴重是3.7％，當時政府採取電價、水價都不調漲，因為如果調漲一定會帶動物價。
賴清德也表示，希望明年物價指數能夠控制在2％以下，讓民眾生活不至於受到物價波動影響；至於房價的話，賴清德表示政府提出了很多策略，像是打擊炒房，以及推囤房稅、社會住宅，央行也採取幾波措施，讓房價不可以持續因為炒房飆漲，還有會蓋社會住宅，以及提供年輕人新青安貸款，這三個問題政府都很重視。
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