台股上周周線大跌811點、跌幅3.44%，外資賣超1106億元，期貨空單超過4.5萬口，本周三台指期結算恐有壓力。摩爾投顧分析師何基鼎表示，川普當選美國總統，投資人擔心未來政策影響台股，但基於5點分析，本周三台指期結算後，台股可望重返多頭格局。

何基鼎表示，川普當選美國總統後，全球投資人都在猜測，川普未來的關稅戰、貿易戰、美國優先等政策，國際資金撤出亞股，台股上周外資賣超逾千億，投資人擔心川普政策可能會讓台股崩盤。但何基鼎認為，基於以下5點，台股後續絕對是多頭走勢。

1、2016年川普當選後台股從9000漲到11000點，川普當選無礙多頭，2018 年發起美中貿易戰，台股也沒有崩盤。

2、真正的空頭一定有會有重大國際利空，譬如銀行倒閉、企業倒閉等，川普才剛當選，還沒上任，關稅、制裁都只是市場想像，沒有真正的國際利空，台股不會一直往下跌，星期三結算，外資空單就會大幅減少，台股有望恢復漲勢。

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