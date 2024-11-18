新冠疫情暴露全球晶片供應鏈的脆弱性及美國在先進半導體方面有多麼依賴其他國家，因此，美國政府已將晶片製造回流作為其主要的國安目標。

選前，川普在Joe Rogan的podcast節目上再度提到「台灣偷走美國晶片生意，台灣若要美國保護，就應該付保護費」，並同場加碼抨擊美國晶片法案的補貼措施「太糟了」，甚至揚言自己當選後將推動一系列關稅措施，稱這會讓「那些晶片製造商從自己口袋掏出更多錢在美國設廠」。

趕在川普明年1月就職前，美國商務部於上周五（11月15日）宣布具法律約束力的最終決議，將依據《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act）分階段向台積電位於亞利桑那州的晶圓廠提供66億美元補助。台積電今年將至少拿到10億美元聯邦補貼。

有專家認為川普對晶片祭出進口關稅的結果可能事與願違，晶片製造商有可能把增加的成本乾脆就轉嫁給客戶，而非砸下巨資在昂貴的美國產線。結果有可能是AI晶片龍頭輝達和超微等高度依賴台灣製晶片的美國公司利潤受損。除非它們同樣將這些成本轉嫁給自己的客戶，而這可能給整個科技業帶來連鎖反應，進而影響整個AI產業發展。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies, CSIS）資深顧問William Reinsch表示，如果有人認為這是迫使台積電搬來這裡的方法，那麼台積電已經搬來這裡了。他們已經在亞利桑那州建造一座晶圓廠，這一切都已經在進行當中，關稅並不會讓它進展得更快，如果關稅會造成任何影響的話，就是可能讓這個計畫變得複雜。

Futurum Group執行長Dan Newman在接受Yahoo Finance表示，川普的威脅可能就只是選舉期間的「政治做秀」，而非真的會卯起來推動關稅。川普不太可能推進任何會損害美國經濟的事，因為經濟就是他想要贏得聲名之處。

包括哥倫比亞商學院副教授Lori Yue等其他人則認為川普很有可能推進晶片關稅。Yue表示，如果川普真的對台灣製晶片徵收關稅，這意味著輝達和其他從台灣進口晶片的公司將面臨漲價，但川普2.0放寬與AI相關的監管可能帶動晶片銷量成長，或許有助於抵消晶片廠漲價的影響。

Newman則認為對來自台灣的晶片徵收關稅最終可能迫使晶片設計廠轉向英特爾在美國的晶圓廠，該公司正積極拉攏第三方晶片客戶。