美國白宮新主人誕生，前總統川普成功復仇，演出王者回歸戲碼，橫掃312張選舉人票，大勝對手賀錦麗的226票，美國總統大選終於塵埃落定，投資市場的不穩定因素消失，投資人信心回歸，「川普概念股」點燃慶祝行情，尤其未來四年的川普任期內，更具有長期投資的價值！

哪些美股是川普任期內，具有長期投資的標的？從川普的經濟政策，就能分析出端倪，像是打算降低企業税為15%、對進口商品徵收高額關稅、支持加密貨幣、放寬對金融業的監督等等，都會對美國企業未來的獲利造成重大影響，因此川普的政策，就成為「投資明燈」。

哪些股是所謂的「川普概念股」？ 各大分析師從川普的各項政策中，歸納出五大面向，首先就是「特斯拉」，特斯拉的執行長馬斯克，在競選期間大力為川普助選，也讓川普湧泉以報，在勝選感言中，特別稱讚馬斯克是「一顆新星」、「超級天才」，未來更有機會放寬特斯拉相關的法例規範，像是自動駕駛等等，有利於特斯拉未來的發展，這也反應在特斯拉的股價上，從11/6川普確定勝選後，特斯拉股價就一路飆漲，到11/12日，五個交易日股價暴漲41.59%，是受益最大的川普概念股。

川普長期以來非常支持加密貨幣，競選期間，更承諾未來要讓美國成為地球的加密之都，因此川普確定當選後，比特幣更是水漲船高，上漲超過30%，甚至在11/12更飆出創下8萬6375元的歷史新高紀錄，帶動相關概念股股價，像是微策略（MicroStrategy）飆升26%、美國加密貨幣交易所（Coinbase）也大漲超過20%。

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