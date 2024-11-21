勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員疑遭分署長謝宜容霸凌而輕生，輿論怒火越燒越旺，勞動部長何佩珊遭朝野立委罵爆後表態請辭，閣揆卓榮泰、總統賴清德先後道歉。甚至有該署的匿名員工K更再度曝光謝宜容職場霸凌內幕，強調「謝宜容曾經有講過她是坐直升機來的，她跟很多人分享過」，一旁的直呼民進黨政策會執行長王義川驚呼，「她是用直升機這個名詞就對了，哇塞」，引發討論。

該位匿名員工21日電話連線到政論節目《新台派上線》中表示，「吳男在資訊小組裡面，只有他是一個正式同仁，所以所有大大小小的公文、採購、資安的部分，都是需要他一手來協助，而且他非常負責任，事情來都是默默地接下來」，該位匿名員工接著說，「他到我們分署大概七年了，一直到謝宜容來，他5、6點進來上班之後，會到7點多才去打卡，一直到下班時間的時候，下午5、6點，他會先去打下班卡，然後留在辦公室繼續加班再回家，所以他的工時每天可能都是15、16個小時」。

該位匿名員工直言，「這個長官（謝宜容）她來我們分署1年8個月，把我們每一個人弄得慘兮兮的，其實網路上這幾天的訊息都是事實，因為其實她對我們只要不如她的意，或是幹嘛她就會大聲怒罵，沒有在客氣的」。

該位匿名員工接著說，「事情當下發生之後，謝宜容還試圖要掩蓋這一切，所以才會把我們個別二、三、四樓的同仁，分三場次去說明，說大家不要再以訛傳訛了，其實主要就是要大家封口」。

至於謝宜容是否在勞動部或是民進黨的後台很硬，該位匿名員工直言，「謝宜容曾經有講過她是坐直升機來的，她跟很多人分享過」，此話一出，也讓在同場節目的王義川驚呼「她是用直升機這個名詞就對了，哇塞」，該位匿名員工還說，「謝宜容連吳男公祭都沒有到，這位官威非常的大」，王義川也不可置信，「這也太大膽了吧」。

該位匿名員工最後也表示，「據我的了解，其實我們同仁也有試著要去向上通報、陳情，但結果都被壓下來了，然後隔天謝宜容就會發一份公文說，不准去告密，告密要移送法辦」。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。