勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署11月初發生悲劇，39歲吳姓資訊分析師在辦公室內輕生，事後職員相繼爆料有職場霸凌情況，並將矛頭指向分署長謝宜容，8日勞動部指示政務次長許傳盛重啟調查，今日調查結果出爐，許傳盛也坦言死者超長工時及高壓環境，是壓跨祂走向悲劇的最後一根稻草。

勞動部調閱吳員生前出勤紀錄，發現自10月22日至11月1日每天都從清晨5、6點一路工作到晚上7、8點才下班，每日的工時已超過12個小時，且從未報過加班，如此壓榨的勞動環境也終於被揭露。

據勞動部調查報告指出，北分屬掌管全台7個縣市，卻只有吳員1個專任正式資訊人員及5個承攬人員，人力配置明顯不合理，鑒於政府規定承攬人員不能寫公文，就算其他人要幫忙，吳員仍獨攬責任，一個人默默努力。

許傳盛表示吳員當時正在負責「智能就業服務系統」，在沒有資源要獨力完成系統的前提下，好不容易有個成果，10月30日卻再次被北分屬退件，強調龐大的工作壓力是導致吳員輕生的主要原因。

許傳盛與勞動部長何佩珊落下眼淚，透露有職員在訪談時提到，過去曾詢問該輕生員工「如果最後做不出來怎麼辦？」他當時回答「就以死謝罪」，怎料過沒多久就傳出噩耗，讓各界相當哀慟。

許傳盛表示訪談結果無法證實謝宜容有實際上言語辱罵、丟公文、霸凌等情形，透過綜合資料比對可以確定的是，謝宜容上述行為已間接對職員身心造成傷害，吳員長期負荷工作也是事實。

調查結束後，分署長謝宜容將被降級並調為非主管職，並送考績委員會議處，而謝宜容的直屬長官勞動力發展署長蔡孟良，也一併送考績委員會。

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