勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署長謝宜容涉嫌職場霸凌，導致該署吳姓公務員長期承受巨大壓力而輕生，此案發生後引發外界關注，謝宜容最終被記兩大過免職，同時在神隱多日後，於今（22）日以錄影方式致歉。對此，前立委郭正亮22日就表示，「現在謝宜容被兩大過免職了，這個兩大過免職只要謝宜容向行政法院提出申訴就推翻了，然後她敘薪就會補回來」，引發討論。

郭正亮22日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「本案跟洪仲丘最大的不同就是家屬沒有出來，家屬出來的話，效果會變成十倍，洪仲丘事件就是一開始洪慈庸就站出來，洪慈庸事實上比較會講話，就變成家屬代表發言人，就越捲越大，雖然事件不太一樣，但家屬站出來是差別非常大，因為會看到一個具體的受害者」。

郭正亮坦言，「賴清德當然知道，所以無論如何要一再表達對家屬的歉意，讓他們不至於站出來」。郭正亮還說，「現在謝宜容被兩大過免職了，這個兩大過免職只要謝宜容向行政法院提出申訴就推翻了，然後她敘薪就會補回來，了不起就是到一個大家不知道的地方，改個名字」。

郭正亮強調，「所以才說卓榮泰如果是玩真的，一個就是送公務員懲戒委員會，那就不是根據考績法了，而是懲戒法，這有一條就比較鬆，叫做造成單位的重大信譽損失，就可以免除職務，就來看卓榮泰什麼時後送懲戒委員會」。

郭正亮最後也提到，「另一個就是勞動部本身，新北檢、調查局都去了，真的要進入調查，監察院是不是查真的很快就會知道了」。

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