勞動力發展署北分署公務員輕生案延燒，分署長謝宜容涉職場霸凌，扯出民進黨官官相護醜態，多個部會也揭連爆出霸凌風波。媒體人尹乃菁表示，民進黨執政初期缺乏人才，就培養、拔擢許多中低階事務官，變成民進黨的核心力量，若不是因為這次事件，大家看不到這個毒瘤侵蝕我們的文官系統有多嚴重。

尹乃菁昨在政論節目《少康戰情室》表示，從勞動部、海科館、衛福部等等，民進黨執政即將邁入第17年，而民進黨執政初期因為缺乏政務人才、更缺乏基層事務官，所以一開始陳水扁任期就有所謂的「次長監軍團隊」，次長才是民進黨的骨幹，隨著執政時間越來越長，就在公務體系培養很多中低階的事務官，經過不次拔擢之後，這些人就成為民進黨的核心力量，在選舉、平常推動業務的時候，都扮演很關鍵的角色，拿到權力就分配資源，豢養民進黨相關的利益團體。

尹乃菁指出，勞動部、海科館、衛福部被指控霸凌員工的人，都是事務官、文官體系的人，但是後臺都硬不得了，謝宜容背後不過就是陳菊、許銘春，卻敢等到總統、行政院長道歉後才道歉；同遭指控的衛福部心健司前司長、現任健保署副署長陳亮妤，父親是賴清德彰化縣競選總部主委陳永昌、母親是彰化縣信賴台灣姊妹會長黃淑娟；海科館館長陳素芬被說是林右昌的心腹愛將。

國立海洋科學博物館陳素芬近日傳出霸凌下屬。（本報資料照）

尹乃菁說，這些人都有被檢舉，但系統卻這樣縱容他們，民進黨執政17年，若不是因為這次事件，大家看不到這個毒瘤侵蝕我們的文官系統有多嚴重，前勞長何佩珊說「第一次進入公部門，在文官系統有看不到的平庸的邪惡，但邪惡的不是文官」，而是民進黨豢養的毒瘤在侵蝕文官體系，如果這次只處理謝宜容就想把問題掩蓋過去，文官體系照樣會被腐蝕，這些人夾著背後的大老闆繼續作威作福。

健保署副署長、前心理健康司司長陳亮妤（左一）遭爆霸凌下屬。圖為行政院副院長鄭麗君（中）、衛福部部長邱泰源（左二）等人7月19日出席「年輕族群心理健康支持方案」記者會。（本報資料照片）

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