ROG玩家共和國為明年品牌20週年系列慶典提前暖身，本次參展「WirForce 2025」卯足全力。ROG祭出超划限定優惠，指定商品最低只要66折，鎖定玩家荷包。在展場購買華碩主機板，送出「Omni限量公仔+ ROG清潔組」；初音未來聯名商品另贈「ROG x HatsuneMiku限量抱枕(每張訂單限領乙個)」。滑鼠/耳機/鍵盤/控制器等周邊配備，一應俱全，且登錄可抽市價萬元的「ROG Aethon電競椅」。11月14日於原價屋攤位單筆消費滿額有機會與韓籍啦啦隊女神「權喜原」合照，並獲得親筆簽名。

ROGＸWirForce 2025活動由13日起至16日止。華碩指出，期間參觀者不僅能近距離體驗ROG兼具強大效能與潮流感的電競戰備，也可參加闖關集章與不定時Kahoot突擊，帶走最大獎ROG電競螢幕等精美好禮，還能與「權喜原」及「赤鬼伯伯」、「NL」、「羅傑 (Roger)」等超人氣實況主PK對戰，互動同樂。此外，OMNI AI機器人將強勢進駐，以生動有趣的流暢對話與全場同樂。至於對《FINAL FANTASY XIV》有興趣的玩家，也可在宇峻奧汀攤位體驗ROG獨家贊助的全套主機暢遊虛擬世界。