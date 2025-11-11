崴寶精密專注於精密注塑、沖壓、CNC機械加工、壓鑄、表面處理及整合組裝等核心技術，團隊長期深耕國際市場，並以「一站式整合服務」協助客戶從設計、樣品開發、供應鏈整合到量產交付，縮短產品上市時程，目前客戶涵蓋AI、雲端運算、車用電子、生醫科技、金屬3D列印及消費性電子等高成長產業。

崴寶2025年前3季稅後盈餘為3.71億元，年增74.49%，每股盈餘為12.91元；累計前10月合併營收為19.02億元，年增66.78%。

崴寶海外生產據點主要分布於中國東莞市與越南北寧省，為滿足國際客戶需求，崴寶自2023年中即啟動越南設廠計畫，並於2024年3月取得北寧省廠房，於同年7月正式量產，同時獲得ISO認證及歐美、台灣客戶驗證，並於2025年開始大量出貨；鑑於客戶新訂單開發狀況良好，原有越南一廠產能預期將於2026年滿載，故公司於2025年4月再取得越南二廠土地使用權，並於同年8月底動工，預計2026年第2季至第3季完成一期廠房建設與設備進駐。

目前崴寶精密廠區出貨比例約為中國33%、越南67%；越南二廠新廠完工投產後，預期產能結構將優化為中越20%-80%，形塑更具韌性與靈活度的全球製造網絡；越南二廠首期將建置模具事業為核心，補足當地供應鏈缺口，進一步提升公司整體生產效能，並配合客戶增加機櫃板金產品製程。

受惠於AI與雲端資料中心對精密機構件的強勁需求，崴寶目前有70%～80%營收來自AI伺服器周邊產品；隨著輝達(NVIDIA)及各大CSP廠商積極擴充算力，傳輸速度與高頻寬需求同步攀升，崴寶於雲端物聯網領域應用聚焦於交換器、光通訊傳輸模組、資安設備與雲端儲存四大領域，同時越南廠將導入散熱與機櫃產品線，持續拓展AI相關應用版圖。