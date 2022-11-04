南華大學民族音樂學系傳捷報，10月首度參加「2022馬來西亞華總國油杯國際藝術節」即囊括「榮譽金獎」前三名，優異的表現不僅為學校躍上國際舞台，同時也為國爭光。南華大學民音系副主任張雅婷表示，民音系以「專業表演為底蘊，創新管理為工具」的目標，帶領學生走向表演藝術的新形態，今後也會持續培育表藝人才。

「2022馬來西亞華總國油杯國際藝術節」為馬來西亞怡保國油大學及馬來西亞吉打州華人大會堂聯合主辦，RSF及國油大學華樂團協辦，是馬來西亞每年重要的國際音樂賽事，為音樂和藝術愛好者提供一個施展才藝的平台並發揚音樂藝術文化。因受到Covid 19疫情影響，主辦單位為顧及參賽者的健康，本屆比賽以線上方式進行。

因受到Covid 19疫情影響，主辦單位為顧及參賽者的健康，本屆比賽以線上方式進行。(照片/南華大學提供)

首度參賽的南華大學民音系為了能取得好成績，馮智皓主任及張雅婷副主任特別號召大一至大四的學生籌組三個樂團，分別為由邱秉鎰老師指導「絲竹樂團」、馬銘輝老師組訓「彈撥樂團」以及由馮智皓主任親自領軍「胡琴重奏團」，師生利用課餘以及假日的時間進行短短三週的密集排練。

比賽當天精彩的演奏實力，驚豔評審委員，在國際海外公開組11支隊伍報中，包辦大會最高榮譽的「榮譽金獎」前三名，分別由絲竹樂團《一隻鳥仔》勇奪「榮譽金獎」第一名，彈撥樂團以《三六》榮獲「榮譽金獎」第二名，胡琴重奏團以《高山青》獲得「榮譽金獎」第三名，優異的表現不僅博得海外音樂人士的讚賞，也為學校躍上國際舞台，為校整取榮譽、為國爭光。

南華大學民族音樂學系副主任張雅婷表示，民族音樂學系今年邁向第21個年頭，以「專業表演為底蘊，創新管理為工具」的目標，帶領學生走向表演藝術的新形態，是一個著重傳統與創新的表演藝術系所，在111學年度起，系上劃分「展演創作組」與「藝術管理組」兩個組別，不只是要培育本土展演人才，更要培養學生能具備有執行幕後藝術行政、劇場執行與行銷企劃專長等能力，讓學生擁有一專多能的產業優勢。

此外，南華大學不僅提供優渥的入學獎助學金以及海外學習機會，民族音樂學系更擁有全新獨立的獨棟系館，提供師生完善的軟硬體教學設施，讓師生擁有良好的學習研究環境。近年來民音系學生，參加國內外音樂賽事皆獲得亮眼的佳績與肯定。