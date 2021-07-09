餐飲市場競爭激烈，不少業者為了吸引消費者目光，會特別將餐點改為較創意的名稱，不過日前卻有眼尖網友在菜單上發現一道名為「老媽」的料理，讓他十分困惑，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在《Dcard》上傳一張菜單，並PO文透露正當他在公司準備訂午餐時，赫然發現菜單上有一道名為「老媽」蓋飯的料理，一份售價70元，讓他嚇得直呼「等等，老媽已經是一種食材了嗎？」

內行網友表示，老媽蓋飯確實是一道菜名。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛歪樓回應「老媽，妳也太便宜了吧」、「可能是炒肉絲」、「老媽在你後面，她很火」、「跟媽媽吵架時就點老媽，把她吃下肚」、「老媽可以賣70，那我阿嬤可以賣多少」。

對此就有內行人解答，「老媽蓋飯真的是一道菜名」、「老媽就是把很多洋蔥和炸雞肉泡在壽喜燒醬汁裡，吃起來甜甜的、泡得有點軟爛的一種蓋飯」；另外也有網友表示「這菜單好眼熟，你是不是在台南，我在前公司訂午餐的時候也訂過這間」、「看那個蓋飯的做法，果真很台南，夠甜」。